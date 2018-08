Steinberg am See Weltgrößte Holzkugel wird in der Oberpfalz montiert

In Steinberg am See (Lkr. Schwandorf) wird seit Montag die größte Holzkugel der Welt montiert. Mehrere Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin. Ein Feuer auf dem Gelände des Freizeitparks hatte den Bau zurückgeworfen.

Mit fast drei Monaten Verzögerung hat am Montagmorgen am Steinberger See im Kreis Schwandorf die Montage der größten begehbaren Holzkugel der Welt begonnen. Das 40 Meter hohe Bauwerk soll Teil eines neuen Freizietparks in dem Schwandorfer Seengebiet werden. Ursprünglich sollte die Kugel bereits im Frühjahr montiert werden.

Bauverzögerungen wegen Brandstiftung

Ende April hatte ein Mann aus dem Landkreis Schwandorf auf der Baustelle Feuer gelegt. Dabei wurde das bereits fertiggestellte Restaurant- und Servicegebäude schwer beschädigt. Der mutmaßliche Brandstifter wurde eine Woche nach der Tat gefasst. Wegen der großen Schäden musste die Montage der Kugel dann immer wieder verschoben werden.

Kugel soll Besuchermagnet werden

Die 40 Meter hohe, begehbare Kugel ist das Herzstück eines neuen Freizeitparks, der nach Willen der Investoren künftig bis zu 150.000 Besucher pro Jahr an den Steinberger See locken soll. Die Montage der Holzkugel soll nach den neuen Planungen jetzt spätestens Ende September abgeschlossen sein.