Neues Museum und Steinerne Brücke öffnen So bereitet sich Regensburg aufs große Fest vor

Gleich zwei Anlässe bieten den Regensburgerinnen und Regensburgern am Wochenende Grund zum Feiern: Die Steinerne Brücke wird nach mehrjähriger, umfangreicher Sanierung wiedereröffnet. Außerdem öffnet das neue Museum der Bayerischen Geschichte erstmals seine Türen, obwohl es noch nicht fertig ist. Wir zeigen, wie Regensburg sich auf die große Sause vorbereitet.

Wer am Wochenende nach Regensburg kommt, kann sich davon überzeugen: Das Gerüst ist weg, das Museum für Bayerische Geschichte erstrahlt in vollem, modernen Glanz am Donaumarkt ganz nah bei der Steinernen Brücke. Innen ist es zwar noch leer, weil die offizielle Eröffnung erst im Mai 2019 sein soll, am Samstag und Sonntag dürfen Regensburgerinnen und Regensburger aber schon einmal einen Blick hineinwerfen. Die Veranstalter haben sich dafür ein umfangreiches Programm einfallen lassen.

Bayerische Geschichte im Schnelldurchlauf - mit Christoph Süß

In einem 360-Grad-Video gibt es einen Schnelldurchlauf durch 1400 Jahre bayerische Gesichte. Protagonisten sind der BR-Quer-Moderator und Kabarettist Christoph Süß und der Kabarettist und Autor Christian Springer. Für den Film sind sie in 39 historische Rollen geschlüpft. Das Ergebnis: eine unterhaltsame Reise. Süß hatte Spaß daran, die bayerische Vergangenheit zu entdecken, lebt aber trotzdem am liebsten im Hier und Jetzt.

"Wenn man die Jahrhunderte anschaut, gab es immer wieder mal spannende Zeiten. Im 13. Jahrhundert oder in der Renaissance wurde alles umgestülpt, im Barock hat sich auch viel verändert. Aber ich lebe definitiv am liebsten in der Gegenwart. Da ist es schon deutlich schöner, weil wir Duschen, Zentralheizungen und Zahnbehandlungen haben." Christoph Süß, Moderator Quer

Auch der Bayerische Rundfunk feiert mit

Weiterer spektakulärer Programmteil: Am Abend taucht der Lichtkünstler die Museumsfassade und das Areal um die Steinerne Brücke mit einer Show in faszinierendes Licht (siehe Foto oben). Für Unterhaltung sorgt der Bayerische Rundfunk mit seinem Showprogramm an der Eisernen Brücke. Dort tritt unter anderem die bayerische Popmusikerin Claudia Koreck auf. Außerdem treten Bayern1-Humorist Toni Lauerer, "Bäff" Piendl, die Couplet AG und die Well-Brüder auf. Bayern1-Moderator Rüdiger Nowak wird zudem Interviews führen.

Brand verzögerte Bauarbeiten

Ursprünglich hätte das Museum zum 100-jährigen Bestehen des Freistaats im November eröffnet werden sollen. Im vergangenen Sommer durchkreuzte ein Brand auf der Baustelle des Verwaltungs- und Schulungsgebäudes "Bavariathek" diese Pläne. Nun soll es im Mai 2019 losgehen. Kosten: 88,3 Millionen Euro. Museumsdirektor Richard Loibl freut sich, dass sein Haus erstmals öffnet.

"Wir sind sehr stolz. Das Museum der Bayerischen Geschichte wird das moderne Wahrzeichen der Stadt Regensburg werden. Wann, ist nur eine Frage der Zeit. Die Stadt ist auf jeden Fall an diesem Wochenende - noch viel mehr als sonst - einen Besuch wert." Richard Loibl, Direktor Museum der Bayerischen Geschichte

Steinerne Brücke öffnet - mit Bruckmandl

Am Wochenende kann man also nicht nur einen Blick ins Museum der Bayerischen Geschichte erhaschen, sondern auch über die Steinerne Brücke flanieren - ohne Baugerüste. Die Brücke wird nach ihrer umfangreichen Sanierung wiedereröffnet. Neben dem Dom ist sie eines der Wahrzeichen Regensburgs und für rund 20 Millionen Euro saniert worden.

Schäden durch Verkehr und Feuchtigkeit hatten die acht Jahre währende Baumaßnahme erforderlich gemacht. Die Steinerne Brücke gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst und ist Teil des Unesco-Welterbes Regensburg. Auch mit dabei auf der Brücke: das Bruckmandl, ein weiteres Wahrzeichen Regensburgs. Am vergangenen Dienstag stellten Bauarbeiter es nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten wieder an seinem angestammten Platz - mit Blick auf den Dom - auf. Baureferentin Christine Schimpfermann:

"Ich freue mich sehr, dass das Bruckmandl wieder da ist. Es ist eines der Wahrzeichen der Stadt und gehört zur Steinernen Brücke wie der Dom zu Regensburg." Christine Schimpfermann, Baureferentin Regensburg

2014 hatte das Bruckmandl zur Restaurierung abgebaut werden müssen, weil Vandalen ihm einen Arm abgeschlagen hatten.