Korruptionsaffäre Wolbergs zu Ermittlungen gegen CSU-Chef: "Es gilt die Unschuldsvermutung"

In der Parteispendenaffäre in Regensburg ist nun offenbar auch der Landtagsabgeordnete Franz Rieger (CSU) im Visier der Ermittler. Er war einer der schärfsten Kritiker des suspendierten OB Wolbergs. Der äußerte sich nun mit einer deutlichen Spitze in Richtung Rieger.

Von: Kilian Neuwert, Andreas Wenleder