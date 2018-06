Glücksbringer für deutschen Kader WM: Jogi ist der neue Star auf dem Kuh-Kreisverkehr

Was wäre die Weltmeisterschaft ohne ein Maskottchen oder Glücksbringer? In Dingolfing gibt es seit heute einen neuen: "Jogi", die schwarz-rot-goldene-WM-Kuh am Kreisel, soll dem deutschen Kader zum Sieg verhelfen.

Die schwarz-rot-goldene WM-Kuh Jogi ist die neue Attraktion auf dem Kuh-Kreisverkehr bei Dingolfing. Landrat Heinrich Trapp (SPD) hat die Plastik-Kuh heute Mittag der Öffentlichkeit präsentiert. Sie soll der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft Glück bringen.

Jogi lag auf der Hand

Landrat Heinrich Trapp hat die WM-Kuh heute offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

WM-Kuh Jogi thront als sechste Kuh jetzt über den fünf anderen braun-weiß gefleckten Plastikkühen an der Autobahnausfahrt Dingolfing-Ost. Der Name Jogi lag auf der Hand, so Trapp im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Zwar sei auch die weibliche Endung Joga überlegt worden, das führe aber zu einer anderen Sportart. Und da in Niederbayern Kühe seit jeher auf "i" enden, wie Zenzi oder Resi, habe man sich für Jogi entschieden.

Trapp geht davon aus, dass die Kuh der Mannschaft Glück bringt, und sie ins Finale der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft führt.

Kreisel mit Kultstatus

Der Kuh-Kreisverkehr in Dingolfing hat inzwischen Kultstatus erlangt und ist schon mehrmals als Quizfrage in TV-Sendungen aufgetaucht. Trapp rechnet auch damit, dass die WM-Kuh in den kommenden Wochen mit Fanartikeln wie Fahnen geschmückt wird. Die anderen Kühe wurden in der Vergangenheit zum Beispiel an Weihnachten und Ostern von Passanten geschmückt.