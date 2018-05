EU-Badegewässerbericht Wasserqualität im Satzdorfer See schlecht bewertet: Landratsamt wehrt sich

Das Landratsamt Cham hat auf den aktuellen EU-Badegewässerbericht reagiert, in dem der Satzdorfer See bei Runding wegen mangelhafter Wasserqualität durchgefallen war. Nur zwei bayerische Badestellen erhielten eine mangelhafte Bewertung: der Satzdorfer See und der See Freigericht Ost in Kahl am Main in Unterfranken. Alle Badegewässer, deren Wasserqualität als "mangelhaft" eingestuft wurde, müssen in der darauf folgenden Saison für den Badebetrieb geschlossen werden.

Nur kurzfristige Erhöhung der Keimzahlen

Laut Chamer Gesundheitsamt kam es im Satzdorfer See nur im August 2014 und im Mai 2016 zu einer kurzfristigen Erhöhung der Keimzahlen. Im August 2014 seien die Werte sogar schon zwei Tage später wieder in Ordnung gewesen. Diese beiden Wasserproben hätten zu der EU-Einstufung "mangelhaft" geführt.

"Satzdorfer See nicht grundsätzlich problematisch"

Das Gesundheitsamt Cham prüft alle seine Badeseen mehrfach jeden Sommer und veröffentlicht die Daten, unter anderem auf seiner Website. Es spricht auch Warnungen aus, wenn es Belastungen gibt. Beim Satzdorfer See habe es 2017 keine Überschreitung der bakteriellen Werte gegeben. Auch die Beprobungen in diesem Jahr - am 23. April und am 22. Mai - ergaben bakteriologisch nicht zu beanstandende Befunde, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. "Die seit Jahren durchgeführten Kontrollproben zeigen, dass der Satzdorfer See nicht grundsätzlich problematisch ist."

See wird vielseitig genutzt

Er werde jedoch vielfältig genutzt, auch von Anglern und er gilt als Vogelbiotop. Es komme immer wieder zu Ansammlungen von Wasservögeln. Dies könne die Keimzahlen - vor allem durch Vogelkot - kurzfristig erhöhen. Zudem hat der See einen relativ langsamen Wasseraustausch.

Badebesucher rückläufig

Weil die Zahl der Badebesucher an diesem See aber seit Jahren ohnehin zurückgeht, so das Landratsamt Cham, prüfe man allerdings, ob er aus der Liste der EU-Badegewässer genommen wird. Im Landkreis Cham gibt es mehr als ein Dutzend Badeseen. Als EU-Gewässer wurden allerdings nur zwei dieser Seen gemeldet.