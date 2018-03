Physio Klaus Eder Vor Brasilienspiel: Regensburger wollen für Sieg der Nationalelf sorgen

Die Spannung ist hoch heute vor dem Testspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien in Berlin. Mitfiebern auf der Mannschaftsbank wird Chefphysiotherapeut Klaus Eder aus Donaustauf (Lkr. Regensburg). Er hofft auf einen Sieg der Mannschaft - auch mit Regensburger Unterstützung.

Der Chefphysiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft, Klaus Eder aus Donaustauf bei Regensburg, sieht die Spieler von Jogi Löw für das Testspiel gegen Brasilien heute Abend in Berlin gut gerüstet. Die Mannschaft sei in sehr guter Verfassung - bis auf wenige kleine Zipperlein bei dem einen oder anderen.

Betreuung in Regensburger Hand

Überhaupt fehle es den Spielern an Nichts, auch weil sie betreuungstechnisch fest in Regensburger Hand seien. Neben Eder und seinem Kompagnon Christian Müller werde auch Chefkoch Anton Schmaus Jogis Jungs und alle Betreuer und Offizielle verwöhnen. "Der Anton kocht sehr abwechslungsreich, das ist sensationell, alle sind höchsten Lobes", so Eder.

Eder rechnet mit Revanche für Schmach

Der Physiotherapeut rechnet mit starken Brasilianern, die trotz des Testspielcharakters sehr motiviert sein werden. Kein Wunder nach der 7:1-Pleite vor vier Jahren beim WM-Halbfinale im brasilianischen Belo Horizonte. "Damals habe ich ja gedacht, ich bin im falschen Film", erinnert sich Eder, der 2014 bereits auf der Mannschaftsbank gesessen war. Daher werden die Brasilianer nach Einschätzung von Eder alles geben, um Revanche zu nehmen für die Schmach von damals.

Die von der Wärme verwöhnten Spieler würden sich da auch nicht vom nasskalten Berliner Wetter abhalten lassen, ist sich Eder sicher. Trotzdem rechnet er mit einem knappen Sieg für die deutsche Mannschaft. "Wenigstens 2:1", so Eders Tipp.