28-Jährige aus Amberg Vermisste Sophia offenbar getötet - Verdächtiger festgenommen

Sophia L. aus Amberg ist vermutlich tot. Die Polizei in Leipzig teilte am Dienstagnachmittag mit, dass ein Mann in Spanien festgenommen wurde. Er steht im dringenden Tatverdacht, die 28-Jährige getötet zu haben.

Sophia als Tramperin unterwegs

Die Studentin wollte am Donnerstag von ihrem jetzigen Wohnort Leipzig aus nach Amberg zu ihren Angehörigen trampen. Auf dem Rastplatz Schkeuditz stieg sie mit einem unbekannten Mann in einen Lkw. Danach verlor sich ihre Spur. Die Familie der Studentin hatte über das Internet Suchaufrufe verbreitet.

Suche nach der Leiche

Jetzt beginnt die Suche nach der Leiche von Sophia. Eine mögliche Spur führt nach Franken. Die Polizei hat am Dienstagabend ein Waldstück bei Lauf/Hersbruck an der A9 abgesucht. Laut Polizei verlief die Suche aber ergebnislos. An den Ermittlungen seien derzeit Behörden mehrerer Bundesländer und auch aus dem Ausland beteiligt, so eine Sprecherin der Polizei Leipzig. Details zum mutmaßlichen Täter oder zum Hergang der Tat gibt sie nicht bekannt.

Auch Fragen beantwortet die Polizei derzeit nicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Ermittlungen seien noch nicht so weit fortgeschritten, dass Details genannt werden können ohne den Fortgang der Untersuchungen zu gefährden, so die Sprecherin.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten weiterhin um Zeugenhinweise, wer Sophia L. am Donnerstag in einem Lastwagen, allein außerhalb eines Lastwagens oder in Begleitung an einem Lastwagen gesehen habe.