Spurlos verschwunden Vermisste Sophia Lösche aus Amberg - Polizei kündigt neue Informationen an

Seit vergangenem Donnerstag wird die die 28-jährige Sophia Lösche aus Amberg vermisst. Wo ist sie? Sie soll mit einem Lkw-Fahrer von Sachsen in Richtung Nürnberg gefahren sein. Der Bruder der Vermissten hat diesen Lastwagenfahrer jetzt ausfindig gemacht.

Wo ist Sophia Lösche aus Amberg? Fünf Tage nach ihrem Verschwinden geht die Suche nach ihr weiter. Die 28-Jährige ist am Donnerstagabend auf dem Weg von ihrem Wohnort Leipzig nach Amberg verschwurden. Sie wollte in ihre Heimatstadt zurück trampen und ihre Angehörigen besuchen. Die Leipziger Polizei hat gestern eine öffentliche Suche gestartet.

Neue Informationen zu Sophia am Nachmittag angekündigt

Angehörige und Freunde veröffentlichten bereits seit einigen Tagen Details zum Verschwinden der 28-Jährigen, die die Polizei bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren will. Neue bestätigte Informationen der Polizei soll es am Nachmittag geben.

Bruder der Vermissten macht Lkw-Fahrer ausfindig

Der Bruder der Vermissten hat sich privat auf die Suche nach dem Lkw und dem Fahrer gemacht und schrieb gestern Abend auf seiner Facebook-Seite, dass der Lastwagenfahrer in Spanien gefunden sei. Demnach habe der Fahrer gesagt, er habe die 28-Jährige am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der A9 bei Lauf-Hersbruck aussteigen lassen. Die Polizei hat sich dazu bislang nicht geäußert, gegenüber Bild.de lediglich betont, dass der Lkw-Fahrer noch nicht polizeilich vernommen worden sei.

Rassistische Kommentare zum Verschwinden der Tramperin

Fest steht laut Polizei, dass die junge Frau am Donnerstag um 18.20 Uhr mit einem unbekannten Mann auf der Raststätte Schkeuditz in einen Lkw stieg und weggefahren sei. Die Suche der Angehörigen und Freunde im Internet, speziell nach einem blauen Lastwagen mit marokkanischem Kennzeichen, hat sofort rechtsradikale und rassistische Gruppen auf den Plan gerufen, die im Internet ihre entsprechenden Kommentare dazu verbreiten und den Fall in politische Zusammenhänge setzen. Die Initiatoren des Web-Suchaufrufes distanzieren sich auf Twitter, Facebook und dem Blog findsophia.blog deutlich davon.

Personenbeschreibung

Sophia Lösche ist etwa 1,65 m groß und hat schwarze, schulterlange Haare, die an einer Kopfseite abrasiert sind. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze, kurze Pant-Hose, ein schwarzes, ärmelloses Oberteil und schwarz-lila-farbene Schuhe. Außerdem hatte sie eine Bauchtasche und einen schwarzen Tragebeutel dabei. Hinweise nimmt die Kripo in Leipzig (0341/966 46666) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.