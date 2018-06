28-Jährige aus Amberg Verdächtiger festgenommen - Suche nach vermisster Sophia dauert an

Die Suche nach der vermissten Sophia aus Amberg geht weiter. Nachdem die Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Täter festgenommen hat, liegt nahe, dass die 28-Jährige getötet worden ist. Der Mann stehe im Verdacht, die Tramperin getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Nach Informationen mehrerer Medien handelt es sich bei dem Festgenommenen um den Lastwagenfahrer, der die 28-Jährige am Donnerstagabend ab dem Rastplatz Schkeuditz per Anhalter mitgenommen hat. Gefasst wurde er laut Polizei in Spanien.

War Sophia L. zuletzt in Franken?

Die zuständige Polizei in Leipzig äußerte sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk zunächst nicht detaillierter. Stand Mittwochvormittag gebe es "keine neuen Erkenntnisse", so ein Sprecher. Auch der Bruder der gesuchten Frau, Andreas L., hält sich mit Informationen derzeit zurück. Er bestätigt lediglich, dass es Suchmaßnahmen gebe, auch private. Er selbst hatte den Lastwagenfahrer einer marokkanischen Spedition am Montag auf Privatinitiative hin ausfindig gemacht. Einem Mitglied des privaten Such-Teams habe der Fahrer gesagt, dass er Sophia am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an der A9 bei Lauf/Hersbruck habe aussteigen lassen.

Sophia L. wollte nach Amberg trampen

Die 28 Jahre alte Sophia L. wohnte in Leipzig und wollte am Donnerstag zu ihren Eltern nach Amberg trampen. Zuletzt gesehen wurde sie am Rastplatz Schkeuditz bei Leipzig, als sie mit einem unbekannten Mann in dessen Lastwagen stieg und wegfuhr. Kurz danach hatte die junge Frau noch Kontakt zu ihren Angehörigen und Freunden und teilte ihnen mit, der Mann wolle sie mit nach Nürnberg nehmen, von wo aus sie mit dem Zug nach Amberg fahren wolle.

Umfangreiche Suche

Die Polizei sucht mit großer Intensität nach Sophia. Die Ermittlungen laufen zusammen mit Polizeibehörden mehrerer Bundesländer und aus dem Ausland. Die Familie der 28-Jährigen hofft derweil noch immer auf ein glückliches Ende.