"Bayern war der beste Ort" US-Kommandeur in Grafenwöhr verabschiedet

Der Kommandeur der U.S. Armee Garnison Bavaria wurde am Dienstag offiziell in Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) verabschiedet. Seine neue Station ist Ismir in der Türkei. Von Sebastian Grosser

Nach zwei Jahren Dienst als Kommandeur der U.S. Armee Garnison Bavaria wurde am Dienstag Colonel Lance Varney verabschiedet. Er wechselt als leitender Offizier zum NATO Allied Land Command, das im türkischen Izmir stationiert ist.

Colonel wird Bayern und die Menschen vermissen

Zum offiziellen Kommandowechsel, bei dem die Truppenfahne an den Nachfolger überreicht wird, kamen hochrangige Gäste aus ganz Europa und Bayern, um sich persönlich zu verabschieden. Er werde Bayern, die Garnison und die Menschen sehr vermissen, betonte Colonel Varney in seiner Abschiedsrede.

"Bayern war der beste Ort, wo ich bisher stationiert war. Es wird immer einen großen Platz in meinem Herzen einnehmen." Colonel Varney

Aber er sei nunmal Soldat bei der Army und Izmir seine neue Aufgabe.

"Das Stärkste und Beste ist die deutsch-amerikanische Freundschaft"

Besonders das Anzapfen des Fasses am Deutsch-Amerikanischen Volksfestes werde er vermissen, sagte Varney und fügte hinzu: "Das Stärkste und Beste, was ich bisher in meiner Karriere erlebt habe, ist die deutsch-amerikanische Freundschaft." Auch Edgar Knobloch, Bürgermeister der Stadt Grafenwöhr, hat für den scheidenden Kommandeur nur positive Worte. "Er war in der Zusammenarbeit mit der Stadt Grafenwöhr schon sehr aktiv. Wir haben zusammen einige Maßnahmen auf dem Weg gebracht, vor allem verkehrlichen Charakters. Es ist für uns wichtig, dass wir solche Kommandeure haben." Neuer Kommandeur wir Colonel Adam J. Boyd, der allerdings erst im Laufe des Sommers das Kommando feierlich übernehmen wird.

Die US-Armee Garnison Bavaria ist die größte U.S. Garnison außerhalb der USA. Zu ihr gehören die Militärstandorte Grafenwöhr, Vilseck (Lkr. Amberg-Sulzbach), Hohenfels (Neumarkt in der Oberpfalz) und Garmisch sowie alle in Berlin stationierten US-Militärangehörige. Insgesamt leben und arbeiten über 35.000 Menschen an den Standorten der US-Armee Garnison Bavaria.