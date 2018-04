Großübung mit 2.400 Soldaten US-Armee marschiert ab heute auf Oberpfälzer Straßen

Von heute an sind auf den Straßen zwischen den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels in der Oberpfalz rund 2.400 Soldaten der US-Armee unterwegs. An der Übung nehmen auch 700 Militärfahrzeuge teil.

Von: Margit Ringer