Landkreis Regensburg Ursache für Gasaustritt in Neutraublinger Verbrauchermarkt weiter unklar

Nach dem Gasaustritt mit 21 Verletzten in einem großen Supermarkt am Freitag in Neutraubling im Landkreis Regensburg ist die Ursache weiter unklar. Feuerwehr und Polizei konnten bisher keinen Auslöser für den Großeinsatz finden.

Weder Gefahrstoffmessungen noch eine Durchsuchung des Gebäudes brachten Ergebnisse. Ein technischer Fehler könne aber wohl ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Um die Ursache vielleicht doch noch ausmachen zu können, sollen nun zahlreiche Zeugen befragt werden. Auch die Betreiber des Globus-Supermarkts haben noch keine Erkenntnisse zum Hergang. Die Geschäftsführerin des Marktes in Neutraubling, Solvig Blumenthal, bedankte sich in einer Mitteilung bei den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. "Das Wichtigste ist für uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden. Allen unseren Mitarbeitern geht es gut und wir wünschen den Personen, die vorübergehend ins Krankenhaus gebracht werden mussten, eine rasche und gute Genesung", so Solvig Blumenthal.

Großaufgebot an Rettungskräften

Laut einem Polizeisprecher hatte es am Freitagnachmittag einen Alarm gegeben. Die Rettungskräfte waren daraufhin mit einem Großaufgebot vor Ort, um Mitarbeiter und Kunden des Globus-Markts zu versorgen.

Kunden im Kassenbereich des großen Verbrauchermarktes hatten zunächst über Übelkeit und Atembeschwerden geklagt. Die Verantwortlichen räumten den Markt daraufhin sofort. Auf dem Parkplatz davor versorgten Dutzende Polizisten, Feuerwehrmänner, Sanitäter und Notärzte über 100 aus dem Markt evakuierte Menschen. 70 Personen mussten untersucht werden, 21 von ihnen wurden per Krankenwagen mit leichten Atemwegsbeschwerden vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht.

Geduldprobe für Mitarbeiter und Kunden

Dutzende Menschen, vor allem Mitarbeiter, mussten bis in den späten Abend hinein auf dem Parkplatz ausharren, bevor sie ihre Sachen aus dem Markt holen durften. Bei dem Verbrauchermarkt handelt es sich um eine Art Einkaufszentrum: ein großer Supermarkt mit zahlreichen weiteren integrierten Geschäften im Gebäude. Der Globus-Markt konnte am Samstag schon morgens wieder regulär öffnen.