Stromausfall und vollgelaufene Keller Unwetter sorgt in Regensburg

Das heutige Unwetter hat die Stromzentrale im Keller des Regensburger Gesundheitsforums an der Friedenstraße in der Nähe des Bahnhofs überflutet. Deshalb haben die Geschäfte und Praxen dort voraussichtlich mehrere Tage keinen Strom.

Kunden und Patienten der betroffenen Praxen und Geschäfte werden gebeten, sich ihre Termine telefonisch bestätigen zu lassen. Auch die Tiefgarage des Gesundheitsforums ist überschwemmt. Im Moment ist noch unklar, wieviele dort geparkte Autos nicht mehr bewegt werden können.

Augenzeugen berichten, dass das unterste Stockwerk wegen der Wassermassen binnen weniger Minuten voll Wasser lief. Die Feuerwehr Regensburg ist mit mehreren Fahrzeugen an Ort und Stelle und versucht, weitere Schäden mit starken Pumpen zu verhindern.

Eis zu verschenken

Es gab aber auch Glück im Unglück: Die Mitarbeiter eines Hörgerätegeschäfts waren wegen des Stromausfalls damit beschäftigt, eingelagertes Speiseeis möglichst schnell in der ganzen Umgebung zu verschenken.

Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume

Das starke Unwetter hat am Nachmittag in Regensburg für etliche vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gesorgt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem Bayerischen Rundfunk, seine Kolleginnen und Kollegen haben verstärkt Einsätze gefahren und seien immer noch dabei, die entstandenen Schäden aufzunehmen.

Umgestürzte Bäume und Wasser im DEZ

In der Regensburger Innenstadt stand das Wasser, Augenzeugenberichten zufolge stellenweise mehrere Zentimeter hoch auf der Fahrbahn - in der Maximilianstraße beispielsweise. Mehrere Einsatzkräfte mussten in einem nahgelegenen Park außerdem einen umgestürzten Baum bergen.

Probleme gab es auch im Donau-Einkaufszentrum (DEZ). Augenzeugen berichten hier, dass in mehrere Stockwerke hineingeregnet habe. Mitarbeiter benutzten Handtücher um das Wasser vom Boden aufzuwischen. Auch auf dem DEZ-Parkplatz habe das Wasser mehrere Zentimeter hoch gestanden und sei zunächst nicht abgelaufen.