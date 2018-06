Volle Keller, überschwemmte Straßen Unwetter fegt durch Ostbayern und hinterlässt hohen Schaden

Blitzeinschläge, Hagel und vollgelaufene Keller: Durch Ostbayern ist am Donnerstagabend ein heftiges Unwetter gezogen und hat teils hohen Schaden angerichtet. Besonders die Oberpfalz war betroffen.

Ein Unwetter hat an Fronleichnam in weiten Teilen der Oberpfalz für Schäden gesorgt: Besonders stark betroffen waren die Landkreise Tirschenreuth, Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Regensburg und Neustadt an der Waldnaab.

Über 30 Einsätze

Es habe vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, überschwemmte Straßen, angehobene Gullideckel sowie mehrere Blitzeinschläge in Bäume und Hecken gegeben, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk am Freitag. Außerdem ereigneten sich auf der A6 bei Amberg und auf der A93 bei Schwandorf Verkehrsunfälle wegen Aquaplaning. Insgesamt mussten die Beamten am Donnerstag über 30 mal wetterbedingt ausrücken.

Niederbayern ruhig

In Niederbayern war es laut Polizei vergleichsweise ruhig, hier wurden die Beamten nur zu drei kleineren Einsätzen gerufen. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor gleich mehrere Unwetterwarnungen der höchsten Stufe für die betroffenen Landkreise herausgegeben.