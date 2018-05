Hotels und Gaststätten in Regensburg Unter Mindestlohn bezahlt: Rund 140 Arbeitgeber erwischt

In Deutschland gilt das Mindestlohngesetz, seit 2017 müssen Arbeitgeber ihren Angestellten mindestens 8,84 Euro pro Stunde zahlen. In Regensburg halten sich Einige aber nicht an das Gesetz. Rund 140 Verstöße hat das Hauptzollamt im vergangenen Jahr geahndet.

Von: Sarah Beham