Landkreis Regensburg Trabi-Treffen in Schierling

Rund 120 Wagenbesitzer haben beim Trabi-Treffen in Schierling im Landkreis Regensburg ihre Trabis, Wartburgs und andere DDR-Fahrzeuge präsentiert. Die Veranstaltung hatte bereits am Freitag begonnen.

Trabi-Freunde aus nah und fern begegnen sich noch bis einschließlich Sonntag beim 3. Trabant- und IFA-Treffen in Schierling. Auf dem Freizeitgelände Mannsdorfer Straße sind neben dem DDR-Kultauto auch Wartburgs und Framos zu bestaunen. Nachdem das ursprüngliche Gelände in Moosburg/Isar nicht mehr zur Verfügung stand, konnte der Club eine alte Tradition auf dem Platz wiederbeleben, auf dem schon von 1995 bis 2005 viele Trabant-Treffen stattgefunden hatten. Zur Eröffnung des Treffens wurde am Freitag im Festzelt ordentlich gefeiert.

Trabis zum Anfassen

Höhepunkt des Treffens war am Samstag eine Orientierungsfahrt durch Schierling. Am Nachmittag konnten sich interessierte Besucher mit den Besitzern der Autos unterhalten. Prämiert werden am Wochenende die Auto-Besitzer mit der weitesten Anreise sowie die Sieger der vielen Wettbewerbe. Zudem wählen die Besucher mit dem Publikumspreis die beliebtesten Fahrzeuge. Für das leibliche Wohl ist durchgehend gesorgt. Morgen machen sich die Trabi-Fahrer wieder auf den Heimweg.