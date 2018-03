Bayern-1-Humorist Toni Lauerer erhält Heimatpreis

Bayern-1-Humorist Toni Lauerer aus Furth im Wald (Lkr. Cham) erhält am Abend den "Heimatpreis Oberpfalz". Finanz- und Heimat-Staatssekretär Albert Füracker (CSU) verleiht die Auszeichnung am Abend im Stadttheater Amberg.

Geehrt werden außerdem die Burgfestspiele Parsberg (Lkr. Neumarkt), der Wild- und Freizeitpark Höllohe (Lkr. Schwandorf), der Trachtenverein "D'Altbairischen" aus Weiden, die Bauernbühne Freudenberg (Lkr. Amberg-Sulzbach) und Spitzenklöppler aus dem Landkreis Schwandorf.

"Club"-Trainer Köllner diskutiert mit

An die Preisverleihung schließt sich eine Diskussionsrunde an. Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny, Bezirkstagspräsident Franz Löffler (beide CSU) und der Trainer des 1. FC Nürnberg, Michael Köllner aus Fuchsmühl im Kreis Tirschenreuth, unterhalten sich dann zum Thema "Heimat Bayern".

Standesbeamter und Humorist

Der 58-jährige Toni Lauerer ist hauptberuflich Standesbeamter im Rathaus von Furth im Wald und liefert seit fast 20 Jahren an jedem Wochentag eine kurze, lustige Bemerkung zum Abschluss der Bayern-1-Sendung "Mittags in Niederbayern und der Oberpfalz". Außerdem haben seine Bücher mit humorvollen Kurzgeschichten und Theaterstücken inzwischen die Auflage von einer halben Million Exemplaren überschritten und gehören damit zu den Best- und Longsellern der Bavarica-Szene.