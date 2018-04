Nach acht Jahren Bauzeit Steinerne Brücke wird am 9. Juni wiedereröffnet

Die acht Jahre währende Generalsanierung der Steinernen Brücke in Regensburg ist bald abgeschlossen. Am 9. Juni wird das Wahrzeichen der Welterbestadt wiedereröffnet.

Das rund 900 Jahre alte Brückenbauwerk ist neben dem Dom das berühmteste Wahrzeichen Regensburgs. Nach ursprünglichen Plänen sollte die Sanierung bereits im Jahr 2014 abgeschlossen sein. Bautechnische und denkmalschützerische Probleme sorgten jedoch immer wieder für Verzögerungen.

Vier Jahre länger gebraucht als gedacht

Insgesamt hat die Generalsanierung der 300 Meter langen Brücke jetzt acht Jahre gedauert. Für den Bau der Steinernen Brücke Mitte des 12. Jahrhunderts hatten die Regensburger Bürger nur drei Jahre länger benötigt.

Die Steinerne Brücke wurde seit 2010 in mehreren Schritten saniert und war während dieser Zeit immer abschnittsweise gesperrt. Fußgänger, die die Brücke passieren wollten, wurden über einen Behelfssteg geführt.

Großes Brückenfest am 9. Juni

Anlässlich der Brückeneröffnung veranstaltet die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte und dem Bayerischen Rundfunk ein Festwochenende, an dem erstmals auch das noch in Bau befindliche Museum der Bayerischen Geschichte auf dem Donaumarkt seinen Pforten öffnen wird.