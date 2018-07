Kultur Start der Regensburger Thurn und Taxis Schlossfestspiele

Heute Abend beginnen in Regensburg die 16. Thurn und Taxis Schlossfestspiele. Sie gelten als Highlight im kulturellen Leben Regensburgs. Zwischen 20.000 und 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland kommen jährlich seit Beginn der Schlossfestspiele 2003 nach Schloss St. Emmeram.

Eröffnung mit Oper "Tosca"

Die festliche Eröffnung macht heute Abend um 20.30 Uhr Puccinis Oper "Tosca", dargestellt vom Ensemble des tschechischen Nationaltheaters Brünn. Im Stück geht es um Künstler und Freiheitskämpfer, einen lüsternen Baron, eine begnadete Sängerin, Verrat, Mord und Intrigen. Das Stück wird sowohl am Premierentag als auch am Samstag aufgeführt. Ein weiteres berühmtes Bühnenwerk folgt am Sonntag mit Andrew Lloyd Webbers "Evita". Die Geschichte um die argentinische Präsidentengattin Eva Perón gilt als Musical-Welterfolg, vor allem bekannt daraus ist die Ballade "Don’t cry for me Argentina".

Anastacia und Bryan Ferry auf der Bühne

Gloria von Thurn und Taxis bei der Eröffnung der Schlossfestspiele 2017

Neben klassischer Musik stehen aber auch Künstler aus dem Rock- und Popbereich auf dem Programm: Am Montag kommt Rockröhre Anastacia nach Regensburg. Exklusiv bei den Schlossfestspielen wird sie mit großer Orchesterverstärkung auftreten. Als einer der großen Höhepunkte der Schlossfestspiele zählt der Auftritt von Glam-Rock Legende und Stilikone Bryan Ferry. Der 72-Jährige wird am Mittwoch in Regensburg seine größten Hits aus der Roxy-Music-Ära als auch seiner Solo-Karriere spielen. Am 20. Juli steht Jazzmusiker und Singer-Songwriter Jamie Cullum aus Großbritannien auf der Bühne. Der Grammy-Preisträger und Golden Globe Gewinner hat sich bei Jazz- und Popfans weltweit durch seine rauchige Stimme und seinen Witz und Charme einen Namen gemacht.

Abschluss mit Star-Sopranistin

Weitere Programmpunkte sind: das Swing Dance Orchestra unter der Leitung von Andrej Hermlin (17. Juli), die Queen Revival Band (19. Juli), das Kindermusical "Emil und die Detektive" (22. Juli, 10.30 Uhr). Den festlichen Abschluss bildet das Galaprogramm mit Giuseppe Verdis schönsten Arien und Duetten, vorgetragen von Star-Sopranistin Diana Damrau am Abend des 22. Juli. Damrau wird von ihrem Mann, Bass-Bariton Nicolas Testé und den Hofer Symphonikern begleitet.

Karten für die Schlossfestspiele sind noch erhältlich, voraussichtlich während der gesamten Festspielzeit, sowohl an den Vorverkaufsstellen als auch telefonisch und an der Abendkasse. Studenten erhalten vergünstigte Tickets ausschließlich an der Abendkasse.