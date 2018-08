Kleinliches Behördentum oder löbliches Vorbild? Stadt Cham verteilt Strafzettel für schlampiges Einparken

Wer in Cham zu schlampig einparkt, muss zahlen: Die Stadt verteilt derzeit in einem Parkhaus Knöllchen an Autofahrer, die über der weißen Markierung parken oder gleich zwei Stellplätze belegen. Das erntet Lob, aber auch Kritik von den Bürgern.

Von: Renate Roßberger