Leipzig Sophia aus Amberg wird vermisst - Polizei hat Fall übernommen

Seit Donnerstagabend wird die 28 Jahre alte Sophia Lösche aus Amberg vermisst. Sie stieg offenbar auf einer Raststätte bei Leipzig in einen Lastwagen und wollte nach Amberg trampen, kam ab er bislang nicht in der Oberpfalz an.

Kripo übernimmt Vermisstenfall

Angehörige der Frau, die inzwischen in Leipzig wohnt, haben sie am Freitagmittag in Amberg als vermisst gemeldet. Heute hat die Kripo in Leipzig den Fall übernommen eine öffentliche Vermisstensuche gestartet. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, habe Sophia Lösche gegen 17.45 Uhr am vergangenen Donnerstag an einer Tankstelle der Raststätte mit mehreren Personen gesprochen. Mit einem unbekannten Mann, mit dem sie zuletzt gesprochen hatte, sei sie dann in einen Lkw gestiegen und habe gegen 18.20 Uhr die Tankstelle verlassen. Die 28-Jährige habe ihren Angehörigen noch mitgeteilt, dass der unbekannte Mann sie nach Nürnberg mitnehmen wolle. Dann verliert sich ihre Spur, denn in Amberg kam die 28-Jährige nie an.

Suche über Social Media

Die 28-Jährige trampte offenbar gerne. Sie wollte am Donnerstagabend zu ihren Angehörigen nach Amberg kommen, kam aber nicht an. Die Polizei sucht nun Zeugen, wer Sophia Lösche danach gesehen hat und wo sie gesehen worden ist. Zudem sind Hinweise gefragt nach dem Lastwagenfahrer oder dem Lkw. Freunde und Angehörige haben bereits am Freitag eine Vermisstensuche per Twitter und Facebook gestartet, die inzwischen auch in alle Sprache übersetzt worden ist. Demnach handele es sich um einen blauen Lkw mit weißer Aufschrift und einem marokkanischem Kennzeichen. Die Polizei möchte das nicht bestätigen. Am Freitagmittag haben Angehörige dann in Amberg die Polizei verständigt. Heute übernahm die Kripo in Leipzig den Fall.

Personenbeschreibung

Sophia Lösche ist etwa 1,65 m groß und hat schwarze, schulterlange Haare, die an einer Kopfseite abrasiert sind. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze, kurze Pant-Hose, ein schwarzes, ärmelloses Oberteil und schwarz-lila-farbene Schuhe. Außerdem hatte sie eine Bauchtasche und einen schwarzen Tragebeutel dabei. Hinweise nimmt die Kripo in Leipzig (0341/966 46666) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.