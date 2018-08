Regensburger Hilfsorganisation Seenotrettung: Sea-Eye sammelt Spenden für weiteres Rettungsschiff

Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye sammelt Spenden für ein weiteres Rettungsschiff. Das teilte die Organisation am Dienstag mit. "Wir werden uns nicht länger am Retten hindern lassen, während im Mittelmeer immer mehr Menschen ertrinken", so Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler.

"Wir werden deshalb schnellstmöglich ein neues Rettungsschiff, die Sea-Eye 2, ins Einsatzgebiet entsenden." Gorden Isler, Sea-Eye-Sprecher

Neues Rettungsschiff schnellstmöglich im Einsatz

Über die Spendenplattform "Betterplace.org" sowie über Facebook wollen die Seenotretter jetzt Geld einsammeln, um das Schiff zu finanzieren. Bis Dienstag morgen kamen über beide Plattformen insgesamt mehr als 12.000 Euro zusammen.

Seit Ende Juni liegt das Sea-Eye-Schiff "Seefuchs" wegen eines Flaggenstreits im Hafen von Malta und darf nicht ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste starten. Mit dem neuen Schiff will Sea-Eye schon im September starten.