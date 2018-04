Gegen Arbeitsplatzabbau bei Conti Roding: IG Metall veranstaltet "Fest der Solidarität"

In Roding (Lkr. Cham) veranstaltet die IG Metall ein "Fest der Solidarität". Es steht unter dem Motto "Eine Region steht auf" und soll ein Zeichen setzen gegen die geplanten Entlassungen im Rodinger Werk des Weltkonzerns Continental.

Die Unternehmensführung von Continental will bis zu 300 der insgesamt 800 Arbeitsplätze in Roding abbauen und die Fertigung von Pumpensystemen für die Autoindustrie in Billiglohnländer verlegen.

Gespräche im Wirtschaftsministerium ohne Ergebnis

Vor einigen Wochen gab es deshalb bereits eine Demo vor dem Conti-Werk in Roding. Außerdem setzen sich regionale Politiker, unter anderem der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU), für den Erhalt der Arbeitsplätze ein. Es gab auch schon ein Gespräch zwischen regionalen Politikern und der Unternehmensführung im bayerischen Wirtschaftsministerium, aber ohne konkretes Ergebnis. Laut IG Metall und Betriebsrat hat sich an den Abbauplänen nichts geändert.

Fest mit Live-Musik auf dem Paradeplatz

Mit dem "Fest der Solidarität", auf dem Gewerkschaftsvertreter, Betriebsrat und Rodings Bürgermeister Franz Reichhold (CSU) sprechen werden, soll die Bevölkerung zeigen, dass sie die betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter bei Conti unterstützt. Ab 16.30 Uhr gibt es auf dem Rodinger Paradeplatz Live-Musik, Essen und Trinken, eine Hüpfburg und Kinderschminken.