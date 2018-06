Festwochenende am 9. und 10. Juni Regensburger blicken erstmals in das neue Museum der Bayerischen Geschichte

Gut ein Jahr vor der Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg dürfen die Bürger das neue Haus erstmals besichtigen: der Neubau am Donauufer wird am Wochenende für einen Blick hinter die Kulissen geöffnet. Auch der Bayerische Rundfunk feiert mit.

Von: Uli Scherr