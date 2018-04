Stadt erstattet Anzeige Radmuttern am Dienstauto des Rodinger Bürgermeisters gelockert?

Unbekannte haben womöglich die Radmuttern am Dienstauto des Bürgermeisters von Roding (Lkr. Cham) und an einem Dienstauto des städtischen Bauamts gelockert. Die Stadt hat deshalb heute Anzeige bei der Polizei erstattet.

Als am Montag am Auto des Rodinger Bürgermeisters Franz Reichhold (CSU) eine Radmutter fehlte, wurde es zur Überprüfung in eine Werkstatt gebracht. Hier stellten die Mechaniker fest, dass die Radmuttern an allen vier Rädern locker waren. Ähnlich war es beim Dienstauto des Bauamts. Technische Panne oder mutwillige Tat? Das fragt sich Manfred Janker, Vorstand der städtischen Betriebe Roding.

Vermutungen, wer sich an den Autos zu schaffen gemacht haben könnte, hat die Stadt nicht. Unklar ist auch, wo es passiert ist. Die Autos sind meistens im Untergeschoss des Rodinger Parkdecks geparkt, stehen aber auch an anderen Stellen, so Janker.

Fehler beim Reifenwechsel?

Die Polizei hat heute die Anzeige erhalten und wird nun die Ermittlungen aufnehmen. Sie mutmaßt, dass die gelockerten Radmuttern mit dem Winterreifenwechsel zusammenhängen könnten. Das schließt Manfred Janker allerdings aus. Die beiden Autos seien dafür vor 14 Tagen in verschiedenen Werkstätten gewesen. Man habe schon überprüft, ob es dabei eventuell Fehler gab, so Janker.

Ähnlicher Fall in Ruhmannsfelden

Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall im September 2017. Dabei hatten sich Unbekannte am Privatauto des Bürgermeisters von Ruhmannsfelden (Lkr. Regen) zu schaffen gemacht und mehrmals alle Radmuttern gelockert. Auch hier ermittelte die Polizei in alle Richtungen.