Tödlicher Unfall im Oberpfälzer Wald Radfahrer stirbt bei Freizeitrennen

Obwohl er einen Helm trug, erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Reanimationsversuche durch andere Teilnehmer blieben erfolglos. Die Ursache für den Sturz konnte noch nicht ermittelt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Verunglückte hatte an der "Panoramatour Oberpfälzer Wald" teilgenommen, einem Radrennen für Freizeitsportler. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Traditionell gibt es verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Teilnehmer.