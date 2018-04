Nach dem Vorfall in Münster Polizei in Weiden sperrt Innenstadt ab

Nach der tödlichen Fahrt eines Kleintransporters in der Münsteraner Innenstadt sind auch in Bayern Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren worden - vor allem in Weiden. Dort riegelten Polizei und Feuerwehr zeitweise die Zufahrten in die Innenstadt ab.

Drei Menschen starben bei dem Vorfall im nordrhein-westfälischen Münster. Dort war ein vermutlich psychisch labiler Deutscher mit seinem Kleintransporter in ein Straßenrestaurant gerast. Drei Menschen kamen ums Leben - unter ihnen der Fahrer, der sich nach Polizeiangaben selbst erschoss. Etwa 20 Personen wurden verletzt.

Feuerwehr und Polizei sperren Zufahrtsstraßen

Dieser Vorfall hat nach Angaben der Polizei in der Oberpfalz bis nach Bayern ausgestrahlt. Klaus Müller, Leiter der Polizeiinspektion Weiden, sagte, man habe alles für die Sicherheit der Bevölkerung tun wollen. Weil man nicht gewusst habe, welches "Szenario" sich in Münster ereignet habe, sei man "in Vorleistung gegangen": Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge versperrten die Zufahrtsstraßen in die Innenstadt. Die Polizei verstärkte die Kontrollen und ihre Präsenz in den Straßen.

Einsatz wird schrittweise wieder heruntergefahren

Zusätzlich zu zahlreichen sichtbaren Einsatzkräften waren laut Müller auch "unsichtbare" Einheiten unterwegs, um die Sicherheit der Bürger in der Innenstadt zu gewährleisten. Am Abend wurde der Einsatz schrittweise wieder heruntergefahren.

Die Bürger in Weiden hätten "absolut entspannt" auf die Situation reagiert, so Müller, und das sei auch richtig so.