Finale auf Kreta Pleysteinerin vertritt Deutschland bei Karaoke-Europameisterschaft

"Grand Piano" von R’n’B-Sängerin Nicki Minaj und "Sound of Silence" von Simon und Garfunkel - in der Rockversion der US-Metal-Band Disturbed: Diese beiden Songs sang Nina Schiller vergangene Woche im oberbayerischen Brannenburg. Das Publikum und die vierköpfige Jury waren von der Performance der 21-Jährigen begeistert. Sie bringe sehr viel Gefühl in ihren Gesang und man sehe, dass sie die Musik liebt, hieß es zur Begründung. Deshalb kürte die Jury die Pleysteinerin (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) zur Siegerin. Damit setzte sie sich gegen 35 Bewerber aus dem gesamten Bundesgebiet durch.

"Wie eine angezogene Handbremse"

Nina Schiller versuchte sich zuvor schon bei Gesangscastings wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "The Voice of Germany", konnte da die Jury jedoch noch nicht überzeugen. Eines der Jurymitglieder sagte zu Schiller, sie "stehe da wie eine angezogene Handbremse". Jetzt hat sie aber die Gelegenheit, Deutschland bei der "Euroke" auf Kreta - also der Europameisterschaft der Karaokesänger zu vertreten.

Weltbeste Karaokesänger auf Kreta

Los geht es am Mittwoch: Dann fliegt Schiller nach Kreta, wo sie sich mit den weltbesten Karaokesängern messen darf. Der Zeitplan ist straff: Noch am Abend wird geprobt, am Donnerstag steigt dann das große Finale. Und was will Nina Schiller singen? Vier Titel muss sie jetzt in kurzer Zeit einstudieren. "Valerie" von Amy Winehouse, "Too close" von Alex Clare, "Something to remind you" von Staind und "Für dich" von Yvonne Catterfeld.