Regensburg Personalmangel und Grippewelle: Busfahrer an der Belastungsgrenze

Wegen Dutzender Krankheitsfälle fallen derzeit in Regensburg viele Busverbindungen aus. Das liegt laut Gewerkschaft Verdi allerdings nicht nur an der Grippewelle, sondern auch an genereller Überlastung der Busfahrer. Die dürfen sich zu den Problemen aber nicht äußern.

In dieser Woche sind in Regensburg wieder zahlreiche Busverbindungen ausgefallen und auch am Samstag kommt es wieder zu Einschränkungen. Die Regensburger Verkehrsbetriebe (RVB) klagen vorrangig über den hohen Krankenstand bei ihren Busfahrern, doch die aktuelle Grippewelle sei nicht der einzige Grund für die Busprobleme, sagt die Gewerkschaft Verdi.

Überstunden können nicht abgebaut werden

Gewerkschaftssprecher Patrick Rostek kritisiert die aktuellen Arbeitsbedingungen der Regensburger Busfahrer scharf. Schon seit Längerem habe der Betriebsrat auf die Überlastung der Fahrer hingewiesen, sagt Rosteck. Zahlreiche Busfahrer würden Dutzende Überstunden vor sich herschieben, die wegen Personalmangels nicht abgebaut werden könnten. An freien Tagen müssten Fahrer häufig spontan wieder einspringen, um Lücken im Dienstplan zu schließen. Dass die aktuelle Grippewelle die Busfahrer besonders hart treffe, sei nicht überraschend, sagt Rostek, der bei Verdi in der Oberpfalz für die Busfahrer zuständig ist.

"Ich kenne Kollegen, die haben teilweise 80 bis 90 Überstunden auf dem Konto. Und immer wenn man fragt, ob man die abbauen könne, heißt es: 'Wir haben kein Personal. Wir können dir nicht freigeben, du musst fahren.' Wenn ich immer nur arbeite und keine Freizeit mehr habe, macht mich das krank." Patrick Rostek, Verdi

Rosteck fordert von den RVB mehr Personal einzustellen, verträglichere Dienstpläne und Busfahrer auch selbst auszubilden.

RVB räumt Probleme ein

Ein Sprecher der RVB räumt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk Probleme ein. Martin Gottschalk, Sprecher der Stadtwerke Regensburg, zu denen die Regensburger Verkehrsbetriebe gehören, verspricht Abhilfe.

"Klar gibt es auch strukturelle Defizite, das muss man auch ganz klar so benennen. Die haben wir aber mittlerweile auch erkannt und gehen diese großflächig an." Martin Gottschalk

Konkret werden ab nächster Woche zehn zusätzliche Busfahrer eingesetzt, um die Überstunden abzubauen. Weitere könnten folgen, so der Sprecher. Die aktuelle Grippewelle habe zu einem Krankenstand von 15 bis 20 Prozent bei den Fahrern geführt. Das sei aber kein reines Regensburger Problem, sondern auch in anderen Städten müssten deshalb Fahrten ausfallen, sagt Gottschalk. Bei der Personalfrage habe man außerdem nicht zu spät reagiert: "Verschlafen wurde da definitiv nichts", sagt Gottschalk.

Verdi: "Problem wurde lange ignoriert"

Dem widerspricht Verdi. "Das ist durchaus ein Problem, das in den letzten Jahren immer größer geworden ist, was der Betrieb lange ignoriert und verschlafen hat. Obwohl der Betriebsrat immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat", sagt Rostek. Der Betriebsrat sei an dem Problem weiter dran und hoffe auf baldige Verbesserungen.

Busfahrer zum Schweigen verdonnert

Regensburgs amtierende SPD-Bürgermeisterin und Aufsichtsrätin des städtischen Unternehmens, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, wollte sich trotz Anfrage nicht zu den strukturellen Problemen bei den RVB äußern. Und auch die Busfahrer selbst müssen schweigen. Am Donnerstag verschickte die Geschäftsführung eine offizielle Dienstanweisung an die Fahrer, dass sie sich gegenüber Fahrgästen und Medien nicht zu Interna äußern dürfen.

Allein in dieser Woche sind in Regensburg mehr als 200 Fahrten ausgefallen. Auch am Samstag sollen die Busse auf vielen Linien nur nach dem eingeschränkten Sonntagsfahrplan verkehren.