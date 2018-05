Künstliche Intelligenz "Pepper" hilft Hotelgästen: Cham testet Roboter im Tourismus

In Hotels im Landkreis Cham begrüßt seit einigen Wochen ein Roboter die Gäste und hilft ihnen an der Rezeption: Heute wird "Pepper" offiziell der Öffentlichkeit präsentiert.

Im Familienhotel "Ulrichshof" in Zettisch bei Rimbach stellt der Landkreis Cham heute gemeinsam mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) das Projekt "Be Pepper - Die Welt der humanoiden Roboter" vor.

Roboter gibt Auskunft

Der Landkreis hat vor einiger Zeit im Zuge eines Digitalisierungsprojekts drei Roboter angeschafft, von denen zwei seit mehreren Wochen in zwei Hotels im touristischen Bereich getestet werden, eben im "Ulrichshof" und im "Brunnerhof" in Arnschwang. Hotelier Andreas Brunner wird heute auch über seine Erfahrungen mit "Pepper", so heißt der Roboter, berichten. Im "Brunnerhof" steht "Pepper" an der Rezeption und kann von den Gästen angesprochen werden. Sie können zum Beispiel nach Rad- oder Wanderwegen fragen. "Pepper" gibt Auskunft, bewegt dabei auch die Augen oder nickt.

Der Hotelier ist selbst erstaunt, wie gut die Gäste den Roboter annehmen. "Pepper" soll in der Testphase auch in anderen Hotels zum Einsatz kommen.

Projekt "Pepper"

Entwickelt wurde der Roboter in Frankreich, programmiert in Deutschland und Österreich. Die Kosten von rund 100.000 Euro für die drei Roboter hat der Freistaat zu 90 Prozent bezuschusst. Der Landkreis Cham ist einer von insgesamt 13 Standorten für "Digitale Gründerzentren". In diesem Projekt werden unter anderem auch zwei Zentren für digitale Gründer in Roding und Furth im Wald und eine digitale Modellfabrik am Technologiecampus Cham realisiert.