Zugunfall Ostbahnhof Regensburg: Güterzug durchbricht Prellbock und rammt Lkw

Am Ostbahnhof von Regensburg ist am Morgen ein Unfall mit einem Güterzug passiert. In dem Industriegebiet neben der A3 hat eine Lokomotive den Prellbock durchbrochen und Waggons über eine Straße geschoben.

Von: Guido Fromm, Marcel Kehrer