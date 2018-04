Innenstadt abgeriegelt Offene Fragen nach Polizei-Großeinsatz in Weiden

Eine Drohung gegen eine Diskothek in Weiden hat am Wochenende einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der Hintergrund ist nach wie vor unklar. Schon zuvor hatte die Polizei in Weiden auf die Amokfahrt in Münster reagiert und die Zufahrten zur Altstadt abgeriegelt.

Wer die Drohung gegen die Diskothek ausgesprochen hatte, ist bislang unklar. Fest steht: Die Polizei nahm sie ernst. Einsatzkräfte und rund 80 Sanitäter rückten gegen 22 Uhr in dem belebten Veranstaltungszentrum an, in dem die Diskothek Werk2, eine Bowlingbahn und das Cafe Hemingway untergebracht sind.

Die Polizei räumte und durchsuchte den Gebäudekomplex, auch mit einem Spürhund. In 38 Jahren in der Branche habe er so etwas in Weiden noch nicht erlebt, sagte der Besitzer des Komplexes zum BR. Auch andere Lokale im Stadtgebiet wurden von der Polizei über den Einsatz informiert, die Straßen in der Gegend gesperrt.

Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Bedroher

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, werde mit Hochdruck nach dem Verursacher des Einsatzes gesucht. Wie die Drohung einging, wollte er nicht sagen.

Am Samstag Nachmittag hatte die Polizei bereits mit einem großen Aufgebot in der Altstadt für Aufsehen gesorgt. Laut Inspektionsleiter Klaus Müller war das noch eine Reaktion auf die Amokfahrt in Münster. Die Polizeifahrzeuge sperrten Zufahrten zur Altstadt von Weiden.