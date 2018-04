Von Regensburg nach Afrika Oberpfälzer Pater wird überraschend zum Bischof in Tansania ernannt

Von der Oberpfalz nach Ostafrika: Der Pfarrvikar der Pfarrei Eslarn (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ist überraschend vom Papst zum Bischof in einer tansanischen Diözese ernannt worden. Für den neuen Bischof wird es ein schwerer Abschied.

Überraschung in der Pfarrei Eslarn im Bistum Regensburg. Der dort seit Dezember 2016 als Pfarrvikar wirkende Pater Beatus Urassa aus dem ostafrikanischen Tansania ist von Papst Franziskus zum Bischof der Diözese Sumbawanga in seiner Heimat ernannt worden. Das teilte die Pressestelle der Diözese heute in Regensburg mit. Die Bischofsweihe finde voraussichtlich am 24. Juni statt.

"Kein leichter Moment"

Es sei kein leichter Moment für ihn gewesen, als er davon erfahren habe, sagte der 52-Jährige.

"Letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen, denn ich musste viel über diese neue Aufgabe nachdenken." Pater Beatus Urassa

Sumbawanga sei ein sehr großes Bistum mit vielen armen Menschen. "Aber mit Gottes Hilfe werde ich die neuen Herausforderungen bewältigen können." Eslarn werde ihm sicher fehlen, meinte Urassa. Mit dem dortigen Pfarrer habe er sich gut verstanden und alle hätten ihm geholfen, seine Deutschkenntnisse zu verbessern.

Voderholzer: in Regensburg "zum Praktikum"

Bischof Rudolf Voderholzer

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer wünschte dem neuen Bischof Beatus alles Gute und Gottes Segen für sein künftiges Wirken in Tansania. Es sei ein schönes Zeichen für den weltkirchlichen Zusammenhang. Zugleich zeige sich, dass Bischöfe ihre Priester sehr gerne nach Regensburg, sozusagen zum Praktikum, schickten, insbesondere jene, die die überdurchschnittlich begabt seien. Die Arbeit der Weltpriester sollte noch mehr geschätzt werden. Sie seien kein Notnagel, sondern es handle sich vielmehr um einen "weltkirchlichen Austausch", betonte Voderholzer.

Neuer Bischof Beatus Urassa

Der 1965 in Rombo/Tansania geborene Beatus Urassa wurde 1997 zum Priester geweiht. Von 1989 bis 1991 studiert er in Nairobi (Kenia) Philosophie und von 1992 bis 1997 Theologie in Segerea in Tansania. Promoviert wurde er 2003 in Rom. In selben Jahr wurde er von den Mitgliedern der Apostolic Life Community of Priests in the Opus Spiritus Sancti (ALCP/OSS) zu ihrem Superior für die Provinz Afrika gewählt. Sie bestätigten ihn 2009 für eine weitere sechsjährige Amtszeit, die 2015 endete.