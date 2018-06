Uniklinikum Regensburg Neues Herzmobil: Patienten-Versorgung von zu Hause aus

Am Uniklinikum Regensburg wurde heute das bundesweit erste Herzmobil vorgestellt. Auf Herzerkrankungen spezialisierte Ärzte und Schwestern können mit diesem Fahrzeug zukünftig Patienten mit chronischem Herzleiden ambulant, also zu Hause, versorgen.

Ambulante Versorgung immer wichtiger

"Wir sind als Zentrum in der Herz-Kreislauf-Medizin für viele Patienten in der Region zuständig. Dadurch erhoffen wir uns eine verbesserte Versorgung. Das heißt unterm Strich eine höhere Chance der Patienten zu überleben, die wir auch in der Peripherie versorgen können", erklärt Professor Lars Maier, Leiter des Herzzentrums am Uniklinikum Regensburg. Eine ambulante Versorgung werde zunehmend wichtiger, da auch die Zahl an Patienten mit Herzmuskelschwäche in Deutschland sehr hoch sei und in den nächsten Jahren weiter steigen werde, so Herzspezialist Maier.

Technik nicht wichtig

Dabei kommt es nicht darauf an, welche Technik in dem Auto ist. Wichtig sei, dass spezialisierte Ärzte und Schwestern mit dem Herzmobil schnell zu den Patienten kommen, so Maier. "Das Herzmobil ist wichtig, weil es eine ganz neue Art von Therapiemöglichkeiten in die Region bringt. Mit den Sinnen, die wir nutzen, die Patienten zu sehen, zu beurteilen, vielleicht Medikamente anders zu dosieren. Oder dem Patienten eben zu sagen: Sie müssen jetzt in die Klinik kommen." Gerade für behinderte und ältere Menschen mit Herzschwäche könnte das Herzmobil daher lebensrettend sein.