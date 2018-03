Podiumsdiskussion Neue Moschee in Regensburg: Baubeginn ist noch im März

Die geplante neue Regensburger Moschee des türkisch-islamischen Religionsvereins Ditib wird nach Überzeugung von Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) zur Integration beitragen. Die Moschee werde trotz der Proteste gebaut, stellte die Bürgermeisterin am Abend klar. Baubeginn ist wohl noch diesen Monat.

Für Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ist der Fall eindeutig: Der Moscheeverein hat ein Grundstück gekauft und der Bau ist genehmigt. Also wird die umstrittene Moschee auch gebaut, das stellte die Bürgermeisterin am Abend bei einer Diskussionsveranstaltung des Evangelischen Bildungswerkes klar.

Der Regensburger Stadtrat hatte dem Ditib-Verein Ende Januar die Baugenehmigung für die erste Moschee im Stadtgebiet mit einem Minarett erteilt. In der Folge setzte eine scharf geführte, öffentliche Diskussion um das Projekt ein. CSU und AfD lehnen den Moscheeneubau ab.

Baubeginn noch diesen Monat

Der Moscheeverein will nach Möglichkeit noch im März mit dem 2,5 Millionen teuren Bau beginnen und im nächsten Jahr, spätestens im Mai, die Eröffnung feiern, erklärte Aykan Inan als Sprecher des Moscheevereins. Die bisherigen Gebetsräume in ihrem Haus in der Lindnergasse im Zentrum der Stadt seien zu klein geworden, sagte Inan zur Begründung für den Neubau.

CSU-Stadträtin Bernadette Dechant gab zu bedenken, dass sich im Osten der Stadt die verschiedenen Moscheen regelrecht ballen würden und in diesem Teil der Stadt die Stadtentwicklung vernachlässigt worden sei. Sie forderte mehr öffentliche Informationen durch Ditib und Stadt.

Gegen die Pläne für die Moschee mit Minarett gab es zuletzt immer wieder Proteste. Im Februar sorgte die verfassungsfeindliche sogenannte Identitäre Bewegung mit einer makabren Aktion für Schlagzeilen: Sie errichteten auf dem Moschee-Bauplatz mehrere Dutzend Holzkreuze, die sie den Opfern islamistischer Terroranschläge widmeten. Die Aktion wurde gefilmt und im Internet verbreitet.

AfD demonstriert am 24. März

Für Samstag, 24. März, hat der AfD-Kreisverband Regensburg zu einer Kundgebung auf dem Haidplatz aufgerufen. Auch Gegendemonstrationen sind für dieses Datum bereits angemeldet.