Festakt mit Söder Regensburger Museum der Bayerischen Geschichte eine "Liebeserklärung"

Knapp ein Jahr vor seiner Fertigstellung können Besucher das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg besichtigen - für ein Wochenende. Ministerpräsident Söder schwärmte: das Gebäude sei eine Liebeserklärung an Bayern.

Das Museum der Bayerischen Geschichte hätte eigentlich passend zum Jubiläum "100 Jahre Freistaat Bayern" im November fertig sein sollen, jedoch hatte ein Brand auf der Baustelle im vergangenen Sommer den Zeitplan durchkreuzt. Nun soll es nun im Mai 2019 losgehen.

Am Wochenende haben die Regensburger die Möglichkeit, vorab einen Blick in das Gebäude zu werfen. Die moderne Architektur hatte für hitzige Diskussionen in der Stadt gesorgt. Söder bezeichnete die Optik des Hauses bei einem Festakt als spannend, faszinierend und gut gelungen. "Wuchtig", so die Reaktion des Ministerpräsidenten beim ersten Blick auf die graue, nahezu fensterlose Keramikfassade des Museums."Man muss sich daran gewöhnen", sagte er. "Dieses Haus wird eine Liebeserklärung an Bayern. Wir wollen, dass alle hier reinkommen. Denn diese Form, Geschichte zu erleben, ist schon etwas Besonderes."

Die Dauerausstellung im Museum zeigt künftig die Entwicklung Bayerns zwischen 1800 und der Gegenwart. Ein gut 20-minütiger Videofilm, in dem Moderator Christoph Süß in die Rollen historischer Figuren schlüpft, zeichnet die Jahre davor nach.

Insgesamt können Besucher 2.000 Jahre Geschichte nacherleben. Und zwar "lustig, bayerisch, hintersinnig", wie Museumsdirektor Richard Loibl erklärte. Über 80 Millionen Euro hat der Freistaat in den Bau investiert. Parallel zur Eröffnungsveranstaltung im Museum feierte die Stadt die Freigabe der frisch sanierten Steinernen Brücke. Das mittelalterliche Bauwerk ist Teil des Unesco-Welterbes Regensburg.