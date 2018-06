Regensburg Museum der Bayerischen Geschichte erstmals offen

Das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg ist am Abend erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Auch heute können Besucher von 11:00 bis 21:00 Uhr erste Einblicke in den modernen, asymetrischen Bau mit grauer Keramikfassade bekommen.

Besucher können heute erste Einblicke in den modernen Bau bekommen. Für geladene Gäste gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern Nachmittag einen Empfang. Dabei übergab er dem Museum auch ein Ausstellungsstück: Sein Prinzregent-Luitpold-Kostüm vom Fasching in Veitshöchheim. Leihgaben von Bürgern des Freistaats sind der Kern der künftigen Dauerausstellung. Die öffnet allerdings erst in einem Jahr.

Freistaat investierte mehr als 80 Millionen Euro

Ein Brand auf der Baustelle hatte den ursprünglichen Zeitplan durcheinander geworfen. Den neuen Zeitplan werde man aber halten, betonte Richard Loibl, Direktor des zuständigen Hauses der Bayerischen Geschichte. Über 80 Millionen Euro hat der Freistaat in den Bau investiert. "Wuchtig", so die Reaktion von Ministerpräsident Söder beim ersten Blick auf die graue, nahezu fensterlose und geriffelte Keramikfassade des Museums. In Regensburg ist sie umstritten - doch Söder gefällt, dass sich das Gebäude abhebt. Dann ist das neue Museum im Gespräch, meint der Ministerpräsident, und das sei gut:

"Es wird für Aufmerksamkeit sorgen. Wir wollen, dass alle hier reinkommen. Denn diese Form, Geschichte zu erleben, ist schon etwas Besonderes. Man wird vieles darin finden, was für einen selber spürbar und erlebbar war." Ministerpräsident Marcus Söder

Großes Bühnenprogramm

Das Museum am Regensburger Donauufer zeigt die Bayerische Geschichte ab 1800. An diesem Wochenende bekommt die Öffentlichkeit einen ersten Einblick – Anlass ist das Doppeljubiläum 100 Jahre Freistaat und 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern. Ein aufwändiger 360-Grad Panoramafilm springt mit Humor und grafischen Finessen durch die Jahrhunderte, dazu gibt es ein Bühnenprogramm, das auch der BR mitgestaltet, Kulturpartner des Museums.