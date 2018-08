Sommerhitze: Der kälteste Ort Bayerns ist ein Physiklabor

Es ist die heißeste Woche des Jahres: Wer kann, der flüchtet an kühle, dunkle Orte, um etwas Erholung zu finden: in Felsenkeller, in dunkle gotische Kirchen oder in Tropfsteinhöhlen. Der unschlagbar kälteste Ort in Bayern jedoch, findet sich in einem Labor der Universität Regensburg. Physiker experimentieren dort bei Temperaturen von minus 273 Grad Celsius.

Zum kältesten Ort Bayerns geht es erst einmal die Treppe runter. An der Kellertür klebt ein großes Warnschild. "Danger, Gefahr! Ultrakalte Gase und Flüssigkeiten!" Hier sind wir richtig: das Ultratieftemperaturlabor an der Universität Regensburg.

Minus 273 Grad Celsius - kälter geht nicht

"Was wir hier betreiben, ist Forschung nahe am absoluten Nullpunkt bei Minus 273 Grad", sagt der Experimentalphysiker Lorenz Fuchs. Er und seine Kollegen betreuen das Regensburger Labor. Der absolute Nullpunkt: das sind Minus 273 Grad Celsius – kälter geht nicht im Universum. Denn am absoluten Nullpunkt können sich Atome und Elementarteilchen nicht mehr bewegen. Totaler Stillstand, eisige Kälte.

In den Betonboden des Labors sind drei Silos eingelassen. Mit flüssigem Helium kühlen Fuchs und seine Kollegen ihren Inhalt herunter. Sie kommen dabei dem absoluten Nullpunkt ganz nahe - bis auf ein paar Hundertsel. Selbst in den unendlichen Weiten des Weltalls ist es noch um zwei Grad wärmer als in den Vakuumschächten in diesem Kellerlabor.

Grenzbereiche der Physik

Die Regensburger Forscher brauchen die extrem niedrigen Temperaturen, um in Grenzbereiche der Physik vordringen zu können. Sie erkunden beispielsweise den Effekt der Supraleitung. Lorenz Fuchs: "Das bedeutet: Ein ganz normaler Leiter, also ein Metallstück, verliert ab einer bestimmten Temperatur jeglichen Widerstand. Das heißt: wir können unbegrenzt Energie durchschicken."

Für den Alltag im Hochsommer nutzt dem Experimentalphysiker Lorenz Fuchs und seinen Forscherkollegen der Umgang mit dem ultrakalten flüssigen Helium allerdings nichts. Sie schwitzen in diesen Tagen genauso wie normale Menschen. Das Büro von Lorenz Fuchs hat nicht einmal eine Klimaanlage. Ihm bleibt also auch nichts übrig, als nach Feierabend in die Donau zu springen.