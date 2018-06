Landgericht Weiden und Landshut Menschen in Lastwagen versteckt: Schleuserprozesse starten

Unter unmenschlichen Bedingungen sollen zwei Rumänen vergangenes Jahr insgesamt 37 Flüchtlinge nach Deutschland eingeschleust haben. Deswegen wird ihnen heute am Landgericht Weiden der Prozess gemacht. Auch in Landshut steht ein Schleuser vor Gericht.

Am Landgericht Weiden startet heute Vormittag ein Schleuserprozess. Angeklagt sind zwei Rumänen (49 und 43 Jahre alt), die im vergangenen Jahr unter unmenschlichen Bedingungen mit fünf Fahrten insgesamt 37 Flüchtlinge mit einem Kleinlastwagen über die Grenze bei Waidhaus gebracht haben sollen.

Pro Flüchtling bis zu 10.000 Euro kassiert

Die Iraker, Syrer, Iraner und Türken wurden in einen doppelten Boden des Kleinlastwagens gepfercht, der gerade einmal 30 Zentimeter tief, einen guten Meter breit und gute drei Meter lang war. Bis zu acht Personen mussten darin zum Teil bis zu 22 Stunden ausharren. Sie hatten nichts zu essen, nichts zu trinken und keine frische Luft. In die Wanne wurden zwar Löcher gebohrt, direkt darunter aber befand sich der undichte Auspuff des Fiat Ducato. Pro Person sollen die Flüchtlinge bis zu 10.000 Euro bezahlt haben.

Die illegal nach Deutschland gebrachten Menschen ließen sie dann einfach kurz hinter der Grenze in der Oberpfalz aussteigen. Dabei soll der Jüngere der Fahrer des Lkw gewesen sein, der Ältere habe in einem Auto das Fahrzeug begleitet und beobachtet, ob Kontrollen stattfinden. Die Bundespolizei kontrollierte den Lkw dann Anfang September 2017 und stieß auf den doppelten Boden und die eingebaute Blechwanne. Einer der beiden Angeklagten (49) soll weitere zwei Fahrten mit insgesamt 14 Flüchtlingen von Rumänien nach Österreich im September 2017 in Auftrag gegeben haben. Auch dafür muss er sich ab heute in Weiden verantworten.

Für den Prozess hat das Landgericht Weiden zehn Verhandlungstage angesetzt.

Schleusungen 2018

Auch im Jahr 2018 ist die Zahl der Schleusungen weiter hoch, bestätigt ein Sprecher der Bundespolizei Waidhaus. Demnach hätten die Beamten in diesem Jahr bereits drei Großschleusungen rund um Waidhaus aufgegriffen sowie zwölf kleinere Schleusungen im Zug von Regensburg nach Hof. Außerdem stoppen die Fahnder immer wieder Autos, in denen drei oder vier illegal Eingereiste sitzen. Auch das kam 2018 bereits mehrmals vor. Die Auftraggeber oder Schleuser können oft gefasst und mit internationalen Haftbefehl festgenommen werden - auch aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei.

Schleuserprozess in Landshut

Vor dem Landgericht in Landshut beginnt heute ebenfalls ein Prozess gegen einen Mann, der als Schleuser Flüchtlinge nach Niederbayern gebracht haben soll. Ihm wird vorgeworfen, voriges Jahr mehrfach, ebenfalls im Laderaum eines Lkw, Männer und Frauen aus dem Irak und Syrien transportiert zu haben. Die Flüchtlinge setzte er im Raum Pfarrkirchen ab, so die Staatsanwaltschaft. Hier griff sie die Polizei später auf.

Für den Prozess ist noch ein zweiter Verhandlungstag angesetzt worden. Ein Urteil könnte es demnach am 11. Juni geben.