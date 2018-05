Bilanz Mehr Straftaten bei der Regensburger Maidult

Mit sommerlichen Temperaturen ist am Sonntag die Maidult in Regensburg zu Ende gegangen. Etwa 750.000 Besucher zog es auf die Festwiese. Die Bilanz der Polizei fällt dieses Jahr nicht ganz so friedlich aus wie noch im Jahr zuvor.

Von: Michael Buchner