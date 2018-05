150 Jahre Feuerwehr Sulzbürg Lizzy Aumeier organisiert Comedy-Gipfel für ihre Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbürg feiert mit einem Comedy-Gipfel an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Dabei sind Ausbilder Schmidt, Wolfgang Krebs alias Markus Söder und Joachim Herrmann. Letzterer kommt aber in echt. Organisiert hat das Kabarettistin Lizzy Aumeier. Sie wohnt seit Jahren in Sulzbürg. Und: Sie ist eine echte Feuerwehrfrau.

Kabarettistin Lizzy Aumeier lebt mit ihrem Mann seit 1987 in Sulzbürg (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz). Und das heißt auch: mit und für die Freiwillige Feuerwehr.

"Ich habe meine erste Leistungsprüfung gemacht, bin da wirklich durch den Schlamm gerobbt, habe gelernt, wie man Feuerwehrschläuche anschließt. Habe sogar die erste Prüfung bestanden, nachdem ich erfahren habe, dass sie eh jeden durchkommen lassen, was super war für mich. Und jetzt schaue ich halt, was ich machen kann. Also ich kann absperren. Aber richtig im Einsatz, da bin ich im Weg, weil ich nicht so schnell bin, mit einem kaputten Knie." Lizzy Aumeier

Rolle des Ehrenamts muss betont werden

Lizzy Aumeier mit ihren Kameraden von der Feuerwehr.

Seit einem Autounfall vor acht Jahren fährt sie nur noch zu Übungen oder kleinen Einsätzen mit raus. Umso wichtiger ist ihr aber, dass sich Bürger mehr in der Feuerwehr engagieren, so wie es in Sulzbürg der Fall ist. "Es ist eine sinnvolle Sache. Und man braucht sich gegenseitig in Unglückssituationen", sagt sie. Um auf diese wichtige Rolle aufmerksam zu machen und um das 150-jährige Bestehen zu feiern, hat Aumeier einen Comedy-Gipfel auf die Beine gestellt; immerhin mit einem fast echten Ministerpräsidenten Markus Söder, gespielt von Wolfgang Krebs. Von Freitag bis Montag wird in einem 1.000-Mann fassendem Bierzelt gefeiert. Lizzy Aumeier freut sich schon: