Lösung für Verkehrsprobleme Landräte unterzeichnen heute Erklärung für S-Bahn im Raum Regensburg

Am vergangenen Donnerstag hat der Regensburger Stadtrat die Wiedereinrichtung einer Straßenbahn in der Domstadt beschlossen. Heute wollen die Landräte der umliegenden Landkreise Regensburg, Schwandorf, Neumarkt, Kelheim und Cham eine Erklärung unterzeichnen, in der sie sich zusätzlich für eine Art S-Bahn-Netz für den Großraum Regensburg stark machen. Auch die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) wird dabei sein.

S-Bahn-Züge alle 30 Minuten

Als Gründe nennen die Landräte das erhöhte Verkehrsaufkommen, die dauerhaften Großbaustellen in naher Zukunft und den Bevölkerungszuwachs im Ballungsraum. Die Landräte befürworten daher einen sogenannten "S-Bahn-ähnlichen Betrieb“: Alle 30 Minuten sollen S-Bahn-Züge fahren, auf allen Strecken, bis zu 16 Stunden pro Tag.

Bestehendes Netz soll genutzt werden

"S-Bahn-ähnlich" heißt dabei, dass das bestehende Gleisnetz genutzt werden soll. Anders also wie in München oder Nürnberg, wo die S-Bahnen teilweise über ein eigenes Schienennetz verfügen.

Die Kosten dürften sich daher im Rahmen halten, so der Regensburger Verkehrsverbund. Stößt das Anliegen der Landräte beim Freistaat auf Zustimmung, sollen spätestens ab 2024 die ersten S-Bahn-Züge rollen.