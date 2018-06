Spenderehrung am Abend Kuriose Auswirkung der Fußball-WM: Blutkonserven werden knapp

In einer Woche startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland - das löst nicht nur Euphorie aus. Besonders Blutspendedienste sind in Sorge: Durch die WM gehen weniger Menschen zum Spenden und die Blutkonserven werden knapp.

Von: Margit Ringer