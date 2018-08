Regensburg Korruptionsaffäre: Heute erscheint Roman von Wolbergs' Ehefrau

Heute erscheint das Buch, das die Frau des suspendierten Regensburger Oberbürgermeisters Wolbergs verfasst hat. In dem Schlüsselroman "In Liebe, Jana!" beschreibt sie, wie sie die Affäre rund um ihren Gatten erlebt hat. Pikant: Anja Wolbergs soll selbst als Zeugin vor Gericht aussagen.

Der Regensburger Korruptionsskandal wird nun auch literarisch behandelt: Heute erscheint der Roman "In Liebe, Jana!" von Anja Wolbergs. Die Noch-Ehefrau des suspendierten Regensburger Oberbürgermeisters hat in dem Buch die Korruptionsaffäre um ihren Gatten verarbeitet, heißt es vom Regenstaufer Gietl Verlag.

Wolbergs beschreibt Skandal und Trennung

Anja Wolbergs habe "den fulminanten Aufstieg des SPD-Politikers mit seiner Wahl zum Oberbürgermeister im Mai 2014 ebenso an seiner Seite erlebt wie den tiefen Fall", so der Verlag. Wolbergs habe sich sowohl mit der öffentlichen Diskussion als auch mit der "schmerzhaften Trennung von ihrem Mann" auseinander gesetzt und diese "einschneidenden Erlebnisse" in dem Buch thematisiert.

Ehefrau selbst als Zeugin geladen

Pikant: Wolbergs' Ehefrau ist ebenfalls von der Korruptionsaffäre um ihren Ehemann betroffen und wird im Januar im Prozess aussagen. Ein Sprecher des Regensburger Landgerichts bestätigte Anja Wolbergs' Ladung auf BR-Anfrage. Sie amtierte als Kassiererin im SPD-Ortsverein "Regensburg Stadtsüden". Über diesen Ortsverein wurden die umstrittenen Parteispenden verbucht.

Ob und inwieweit der Roman, in dem Anja Wolbergs offenbar die Vorkommnisse der vergangenen Jahre verarbeitet, prozessrelevant ist, blieb zunächst offen. Die zuständige Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern.

Prozess beginnt Ende September

Joachim Wolbergs muss sich ab dem 24. September vor dem Regensburger Landgericht wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Es geht dabei um Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Parteispenden aus der Immobilienbranche. Das Ehepaar Wolbergs hatte sich im Jahr 2015 getrennt, kurze Zeit später wurde bekannt, dass gegen den OB ermittelt wird.