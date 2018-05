Landkreis Cham Kletterer am Schwarzeck verunglückt: Bergwacht im Einsatz

Am Schwarzeck, einem 1.235 Meter hohen Berg im Bayerischen Wald, läuft momentan ein Rettungseinsatz. Nach ersten Informationen ist dort ein Kletterer verunglückt.

Am Schwarzeck im Kreis Cham ist die Bergwacht im Einsatz. Laut Polizei ist ein Kletterer verunglückt. Er hängt demnach am Seil in einer Felswand. Die Bergwacht ist ausgerückt, um den Mann zu retten. Da das Gelände sehr unwegsam ist, ist der Aufwand groß. Der Kletterer war offenbar mit einer Freundin unterwegs.

Nähere Details zu dem Bergunfall sind momentan noch nicht bekannt.