Polizei Keine Hoffnung mehr für vermisste Sophia aus Amberg

Bei der in Spanien gefundenen toten Frau handelt es sich nach einem Bericht der spanischen Zeitung "El Correo" wohl tatsächlich um die vermisste Ambergerin Sophia L.. Die Tote war am Donnerstag an einer Tankstelle in Asparrena in der Provinz Álava entdeckt worden.

Langsam wird es traurige Gewissheit: Die seit einer Woche vermisste Sophia L. aus Amberg ist tot. Die spanische Zeitung "El Correo" berichtet, dass es sich bei der im spanischen Baskenland entdeckten Leiche einer Frau um die seit einer Woche vermisste Tramperin Sophia L. aus der Oberpfalz handelt.

Die Polizei in Leipzig wollte die Berichte bislang "weder bestätigen noch dementieren". Heute soll es zu dem Fall eine Mitteilung der Behörden geben.

Die 28-jährige Sophia L. wollte am vergangenen Donnerstag von Leipzig aus in ihre Heimatstadt Amberg trampen. Zuletzt wurde sie an einer Tankstelle in Schkeuditz gesehen, wo sie mit einem Mann sprach, der sie mitnehmen wollte. Gemeinsam mit ihm verließ sie anschließend in einem Lastwagen das Tankstellengelände. Seitdem galt die junge Frau als vermisst.

Überwachungskameras führten zu Festnahme

So berichtet die spanische Zeitung El Correo über den Fund einer Frauennleiche in Alava.

Am Dienstag wurde in Spanien ein dringend tatverdächtiger Mann verhaftet. Nach Angaben von "El Correo" führten Aufnahmen von Überwachungskameras die Ermittler auf die Spur des Festgenommenen. An den Ermittlungen sind demnach Polizeibehörden aus mehreren Bundesländern sowie ausländische Polizeidienststellen beteiligt.

Wie die spanische Zeitung berichtet, weist die im Baskenland gefundene Leiche Verbrennungen und Spuren von Gewalt auf.