Imagekampagne Ist das noch witzig? - Kreis Cham bewirbt sich als "Arsch der Welt"

Ist das jetzt humorvoll und selbstironisch, oder einfach nur sexistisch? - Der Landkreis Cham bewirbt sich in einem neuen Image-Film als "Arsch der Welt". Gezeigt werden Impressionen aus dem Landkreis. Am Ende des Clips verharrt die Kamera in Nahaufnahme auf dem Gesäß einer Beach-Volleyballspielerin.

Von: Tobias Dörges