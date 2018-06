Literatur statt Kippen In Regensburg steht Bayerns erster Literatur-Automat

In der Regensburger Obermünsterstraße steht Bayerns erster Literaturautomat. Für zwei Euro spuckt der umgerüstete Zigarettenautomat ab sofort kleine Textboxen mit Kurzgeschichten oder Poesie aus - maximale Länge: 3.000 Zeichen.

Initiiert hat den Literaturautomaten die Regensburger Initiative "KulTür", die sich sonst darum kümmert, Menschen mit geringem Einkommen den Zugang zu Konzerten, Theateraufführungen und anderen Kulturveranstaltungen zu verschaffen.

Autoren können sich mit Texten bewerben

Die Literaturautomaten, ursprünglich in Düsseldorf erfunden, gibt es nach Angaben von "KulTür" bereits in mehreren deutschen Städten, in Bayern jetzt erstmals in Regensburg.

Die Regensburger Initiative will jetzt Autoren animieren, Texte speziell für das Automaten-Format zu verfassen. Im Herbst ist ein eigener Literaturwettbewerb geplant.