2. Bundesliga Höhenflug beim SSV Jahn: Jetzt setzt Ticket-Boom ein

Der sportliche Höhenflug des SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga wirkt sich auch auf die Ticket-Nachfrage aus. Das vorletzte Heimspiel der Saison gegen den FC St. Pauli ist schon jetzt praktisch ausverkauft – nur einen Tag nach Start des offiziellen Kartenvorverkaufs.

In der 2. Bundesliga steht Aufsteiger SSV Jahn Regensburg sensationell auf Platz vier. Jetzt sorgt der sportliche Höhenflug des SSV Jahn für einen Ticket-Boom: Erst gestern hat der Vorverkauf für das Jahn-Spiel am 21. April gegen den FC St. Pauli begonnen – und jetzt ist das Spiel schon fast ausverkauft. Der Sitzplatzbereich ist bereits ausgebucht und im Stehplatzbereich auf der Hans-Jakob-Tribüne gibt es gerade mal noch Restkarten, wie der Verein mitteilte. Diese gehen vermutlich noch im Laufe des Mittwochs weg.

Erst ein Heimspiel war ausverkauft

Das Regensburger Stadion fasst etwas mehr als 15.000 Zuschauer. In dieser Saison war es erst einmal komplett ausverkauft, und zwar am ersten Spieltag bei der Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg. Im Durchschnitt kamen zu jedem Jahn-Heimspiel in dieser Saison bisher 10.400 Zuschauer.

Zweitliga-Aufsteiger SSV-Jahn steht sieben Spieltage vor Saisonende sensationell auf dem vierten Platz und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz in die 1. Bundesliga. Weil klar war, dass die Ticketnachfrage für das Spiel gegen den Kult-Club St. Pauli besonders groß sein dürfte, hatten Dauerkartenbesitzer und Sponsoren ein Vorkaufsrecht.

Übrigens: Für die beiden anderen verbleibenden Heimspiele gegen Erzgebirge Aue (am 1. April) und den SV Darmstadt 98 am 6. Mai gibt es noch Karten.