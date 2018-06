Straße gesperrt Historischer Gefängnisturm von Burglengenfeld ist einsturzgefährdet

Die Straße am Stadtgraben in Burglengenfeld (Lkr. Schwandorf) ist zwischen der Rathausstraße und der Kellergasse gesperrt. Der Grund dafür: Der historische Gefängnisturm ist akut einsturzgefährdet.

Gewölbe ist bereits eingestürzt

Nachdem ein Gewölbe im Inneren des Gefängnisturmes eingestürzt war, hatte die Stadt Architekten und Statiker mit einer umfassenden Prüfung des Bauwerks beauftragt. Diese haben nun Alarm geschlagen und dringend empfohlen, die Straßen und Gehwege rund um den Turm zu sperren.

Die Stadt hat die Architekten damit beauftragt, Pläne für die Sicherung des Turmes auszuarbeiten. Der Gefängnisturm gehört zu den Resten der ehemaligen Stadtmauer von Burglengenfeld.

Der Gefängnisturm

Der Gefängnisturm ist Teil der früheren Stadtbefestigung und befindet sich an der West-Ecke der Stadtmauer. Im Gefängnisturm befinden sich drei Arrestzellen, diese wurden erstmals in den 30er-Jahren des 16. Jahrhunderts als Gefängnis erwähnt. Die Stadt will den Gefängnisturm sanieren - das wurde bereits im Stadtrat beschlossen. Die vorbereitenden Planungen dafür laufen bereits.

Die Kosten für die Sanierung werden sich voraussichtlich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen, so ein Sprecher der Stadt. Die Stadt muss dies jedoch nicht alleine bezahlen, sie darf vielmehr mit erheblichen Fördermitteln rechnen. So stehen in Aussicht 692.331,00 Euro aus Mitteln der Städtebauförderung, 60.000,00 Euro von der Bayerischen Landesstiftung, 40.000,00 Euro vom Bezirk Oberpfalz und 5.000 Euro vom Landkreis Schwandorf. Zusätzlich hat Marion Kiechle, Bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, eine Förderung von insgesamt 225.000 Euro aus dem Kulturfonds Bayern in Aussicht gestellt. Insgesamt ergibt sich also eine Fördersumme von mehr als einer Million Euro.